Yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü
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Yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü

31.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:32
Yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde son günlerde görülen yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde son günlerde görülen yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yurt genelinde son zamanlarda görülen yağışlar, çiftçileri sevindirdi. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren meydana gelen kuraklık nedeniyle, ürünlerinden verim almakta zorlanan çiftçiler, son günlerdeki yağışlarla birlikte nefes aldı.

Çiftçilerin kuraklık endişesi yaşadığını dile getiren Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, son günlerde meydana gelen yağışlarla birlikte bu endişenin sona erdiğini dile getirdi. Danç, yağışların özellikle hububat başta olmak üzere tüm bitkiler için gübreden daha değerli olduğunu söyledi.Öte yandan Manyas ilçesinde, yüksek rakımlı kırsal mahallelerden gelen kar sularıyla birlikte Manyas Gölü'nü besleyen derelerde, su debisi de yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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