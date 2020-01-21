Yağışlar Ardıl Barajı'nı doldurdu

21.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:55

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı, son aylarda etkili olan sağanak yağışlar dolayısıyla doldu.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Ardıl Barajı'nın gölünün dolup taşmasının ardından harekete geçerek, barajdaki fazla suyu tahliye çalışmalarına başladı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, yağışların sevindirici olduğunu belirterek, Arabanlı çiftçilerin hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı hasat dönemi yaşamaları temennisinde bulundu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yağışların 3 ay önce başladığını belirterek, "Allah'ın iziniyle bu yıl hasat döneminde baraj bölgesindeki 25 bin 730 dekarlık tarım arazisinde çiftçilerimiz, yağmur sularının da katkısıyla dolup taşan Ardıl Barajı suyu ile bu yıl geçen yıllara oranla daha bol, verimli ve kazançlı bir hasat dönemi geçirecek." dedi.

Barajının yapılması için 7 yıl boyunca emek harcayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a çabaları dolayısıyla teşekkür eden Altun, "Sağanak yağışların doldurup taşırdığı Ardıl Barajının suyu ile çiftçilerimiz sulu tarım yapılacağı için sevinçliyiz. 2020 hasat döneminde çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bol kazançlar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA