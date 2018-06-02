Yağışlar Araç Ulaşımını Engelledi

Yağışlar Araç Ulaşımını Engelledi

Sivas’ın Gürün ilçesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel suları Malatya-Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu.

Yağışlar Araç Ulaşımını Engelledi

Sivas'ın Gürün ilçesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel suları Malatya-Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu.

Gürün'de karayolu etkileyen sel suları ulaşımda aksamalara neden oldu. Bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. İlçede yağış yer yer etkisini sürdürüyor. - SİVAS

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