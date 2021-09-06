Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
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Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Beyazoğlu - Haberler | Yerel

Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi.

Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi. Ulaşımda aksamaya neden olan tankerden sızan mazot, karayolunu aşarak arazilere kadar ulaştı.

Kaza, akşam saatlerinde Buldan-Sarayköy karayolunun 5'inci kilometresinde bulunan Doğanköy yol ayrımında meydana geldi. Denizli yönüne seyir halinde olan A.C. idaresindeki tıra bağlı 02 ADY 290 plakalı mazot yüklü tanker, öğleden sonra aralıklarla görülen sağanak yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün eğim aşağı zikzaklar çizerek ilerleyen aracını durdurmak için ani fren yapması sonucu, tırdan ayrılan dolu tanker karşı şeride geçerek devrildi.

Karayolunun büyük bir bölümünü kapatan tankerin taşıdığı yük yola dökülmeye başladı. Kaza sonucu dökülen mazotun yola dağılmaması için arklar oluşturan vatandaşlar, yakıtın boş arazilere ulaşmasını sağladı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak gerekli tedbirleri aldı.

Olası bir parlama ihtimaline karşı karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından vinçle karayolundan kaldırılan tanker, bölgeden uzaklaştırıldı.

Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı
Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Beyazoğlu

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Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi...Tankerden sızan mazot karayolunu aşarak arazilere ulaştı - Haberler
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