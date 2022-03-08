Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir ahırın yıkılması neticesinde 2 kişi yaralanırken, ahırdaki 7 büyükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir ahırın yıkılması neticesinde 2 kişi yaralanırken, ahırdaki 7 büyükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise ahırdaki hayvanları kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Uzunlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Çakmak isimli vatandaşa ait ahır, aşrı yağışa dayanamayarak yıkıldı. Çatısı çöken ahırın altında kalan 7 büyükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu. Ahırın yanında bulunan Pınar Ç. ve Yasemin Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan ise ekipler tarafından enkaz altından çıkartılarak kurtarıldı. - KIRIKKALE

Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, İtfaiye, AFAD, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title