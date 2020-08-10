Yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı
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Yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı

Yıkılan duvarın olduğu yerden görüntü Polis şerit çekerken görüntüler Duvarların yıkılma sesini duyan İsmail Cankara'nın konuşması İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı İZMİR ( AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış ve rüzgar nedeniyle 8 metrelik beton duvarlar yıkıldı.

10.08.2020 02:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 02:19

Yıkılan duvarın olduğu yerden görüntü

Polis şerit çekerken görüntüler

Duvarların yıkılma sesini duyan İsmail Cankara'nın konuşması

İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı

İZMİR ( AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış ve rüzgar nedeniyle 8 metrelik beton duvarlar yıkıldı.

Üç Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğunda beton duvarlar, rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvarların yıkıldığı yerde çevre güvenliği aldı.

Duvarların yıkılma sesini duyan İsmail Cankara, AA muhabirine, "Yaşadığımız bahçenin hemen karşısında bulunan Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar'a ait binanın bahçe duvarının yıkıldığını görünce hemen yetkililere haber verdik. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda beton duvar yıkıldı." dedi.

Yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı

Kaynak: AA

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