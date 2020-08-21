Yağış sonrası rengi değişen Haliç havadan görüntülendi
Sağanak yağmur sonrası rengi değişen Haliç havadan görüntülendi.
21.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:35
Sağanak yağmur sonrası rengi değişen Haliç havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Haliç'te istenmeyen görüntüler oluştu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, rengi değişen Haliç havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kıyının renginin değiştiği ve çöplerin biriktiği görüldü.
(Emre Baba/İHA)
Kaynak: İHA