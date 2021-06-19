Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu
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Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu

Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de yağan kısa süreli yağmur, bazı yollarda göletlerin oluşmasına neden olurken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Eskişehir'de yağan kısa süreli yağmur, bazı yollarda göletlerin oluşmasına neden olurken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ihlamurkent mahallesi ana caddelerinde göletlerin oluşmasına sebep olan yağmur yüzünden araçlar yoldan geçerken zorlandı. Oluşan göletler geçen araçları adeta yağmur suyuyla yıkadı. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri bir süre yolu kullanamadı. - ESKİŞEHİR

Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu
Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu
Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu - Haberler
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