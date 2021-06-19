Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
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Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'u etkisi altına alan yağışın öğle saatleri itibariyle durmasının ardından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışın öğle saatleri itibariyle durmasının ardından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Yağışın durmasını fırsat bilen vatandaşlar, caddeye akın etti.

İstanbul'u etkisi altına alan ve günlerdir süren yağış öğle saatleri itibariyle durdu. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte güneş açmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından hafta sonunu değerlendirmek için caddeye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamasız üçüncü Cumartesi gününde İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı. - İSTANBUL

Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - Haberler
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