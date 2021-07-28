Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü
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Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.

Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.

Göle ilçesinde bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak yağış bugün de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede sabaha kadar etkisini sürdürdü. Yağışın ardından sabah saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. İlçe üzerinde oluşan gökkuşağı görsel bir tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü
Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü
Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü
Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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