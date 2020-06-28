Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı
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Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı

Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası derenin taşmasıyla evleri su bastı.

28.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:19

Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası derenin taşmasıyla evleri su bastı.

Dün il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tekman ilçesinde bağlı Düzyurt mahallesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurun şiddetini artırmasıyla köyden geçen dere taştı. Çok sayıda evi sel suların basmasının ardından vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından evlerinden tahliye edildi.

Cadde ve sokaklara da hasar veren aşırı yağmur ve çamur enkazı, Tekman Belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Sel felaketinde can kaybının yaşanmadığı, bazı evlerde hasara neden olduğu belirtildi.

Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı

Kaynak: İHA

Manşet

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