Yağış sonrası D-100 karayolu sular altına kaldı
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Yağış sonrası D-100 karayolu sular altına kaldı

Yağış sonrası D-100 karayolu sular altına kaldı Sel sularının bastığı D-100'de trafik tek şeritten veriliyor Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında D-100 karayolunu sel suları bastı.

19.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:20

Yağış sonrası D-100 karayolu sular altına kaldı

Sel sularının bastığı D-100'de trafik tek şeritten veriliyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında D-100 karayolunu sel suları bastı. Tamamen sel suları ile dolan yolda trafik tek şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

Kocaeli'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 kara yolunda ise trafik durma noktasına geldi. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya çalışıyor.

Yağış sonrası D-100 karayolu sular altına kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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