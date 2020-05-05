Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı
05.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:59

KAYSERİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kabul yönetimindeki 06 GKL 89 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Kabul ile yolcular Mustafa Büyükbahçeci ve Ahmet Vesek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Ahmet Vesek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.  2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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