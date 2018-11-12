Yağış Nedeniyle Bazı Dereler Taştı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle derelerde taşkın oluştu.
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle derelerde taşkın oluştu.
Atakum ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Alanlı ve Değirmen Deresi'nin su seviyeleri yükseldi.
Alanlı deresi üzerinde yapılan ıslah çalışması nedeniyle inşaat malzemeleri aşırı suyla dereye karıştı. Suyun debisinin artması nedeniyle belediye ve polis ekipleri tarafından çevrede önlem alındı.
Atakum Belediyesi ekipleri iş makineleri ile bölgede çalışma başlattı.