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Yağış kimine felaket kimine bereket oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yağış kimine felaket kimine bereket oldu

SİNOP (İHA) – Sinop'un ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açan aşırı yağış, suyu seven çeltiğe ise hayat verdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açan aşırı yağış, suyu seven çeltiğe ise hayat verdi. Maliyetler azalıp, ürün bollaştı. Çiftçiler yağmurun sağladığı ürün kalitesiyle 'hodri meydan' diyerek, Boyabat, Bafra ve Trakya'ya karşı yarışa hazır olduklarını dile getirdi.

Sinop 11 Ağustos günü büyük bir sel felaketiyle sarsıldı. Selin yaşandığı 24 saatte Sinop'ta metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağmur Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açarken suyu seven çeltiğe ise hayat verdi. Sinop ili Erfelek (Karasu) Ovası'na da bol miktarda yağış düştü. Yağışlar kimine felaket olurken mazot ve elektrik harcayarak ürünü sulayan çiftçi için bereket oldu. Gökten gelen yağışlar maliyetleri azalttı, ürünü bollaştırıp suyu seven çeltiğin kalitesini artırdı. Çiftçiler tam ihtiyaç duydukları anda yağışların imdatlarına yetiştiğini belirtti. Yağışın verimi artırdığını belirten üreticiler, kalitesiyle Türkiye'nin bir numarası olacak ürünler meydan geldiğini ifade etti.

Tüm Türkiye'ye meydan okuyan çeltik üreticisi Suat Kümeç, "Bu yıl yağmur tam pirincin ihtiyaç duyduğu günlerde yağdı. Suyunun verilmesi kesilmesi için pirinç yetiştiriciliğinde gün bile önemlidir. Tam danenin salkım oluşumunda selin getirdiği yağmur, aşırı olan yağmur bize de buraya da nasip oldu. Bize iyi tarafı oldu. Faydalı oldu. Ayancık'a zararlar verdi onlar için üzgünüz ama işin bu tarafında ise bu yıl çok kaliteli ürünler alacağız inşallah. Yağmurun çok güzel faydasını gördük. 'Bugün su lazım' dedik o yağmur tertemiz bize nasip oldu. Dereden gelen atık sular karışıyor illaki. Atık sularla yaptığımız pirinç bundan biraz daha verimsiz oluyor. Kalitesi düşük oluyor. Ama bu yıl tüm Türkiye'yle yarışa varız. Hodri meydan diyebiliriz. Bu pirinçle bu kalitede hepsine meydan okuyabiliriz. Sinop merkez, ilçelerine, Bafra'sına, Trakya'sına hepsine karşı kalitede hazırız" dedi.

Yağmurun bereketiyle maliyetlerin azaldığını dile getiren Kümeç, "Şu anda Avrupa'dan gelen çeşitler var. Onlar ne düşük çeşit diyebiliriz. Fiyatları da zaten düşüktür. Türkiye'nin kendi çeşidi var. Ortan tane diyoruz ona. Bir de yerli baldo var. O da en yükseği. Bu tarlamızda Osmancık var. Çokta güzel verim alacağız inşallah. Boyabat'la değil tüm Türkiye'yle iddialıyız. Bu yıl özellikle Boyabat'ı da solluyoruz üretimde verimde. Maliyetle mazotla basıyorsun suyu dereden alıp. O olmadı elektrik, faturaları da çok yüksek biliyorsunuz. Bu yıl bunlardan avantajımız oldu. Bu yağan yağmur bizi 15-20 gün idare etti. Sinop Merkez, Mertoğlu, Dibekli, Bektaşağa köylerinde sahil kesimlerinde yağışın düştüğü yerlerdeki pirinçle tüm Türkiye'ye meydan okuyoruz. Bugünden sonra yağan yağmursa artık zararımıza. Bir ay sonra hasada başlayacağız inşallah. Boyabat başlamıştır ama bizimki geç oluyor temiz oluyor" diye konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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