Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde yağış kazaları beraberinde getirirken, kayganlaşan yolda 3 araçlı trafik kazası meydana geldi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Merkez Süleymanpaşa ilçesinde yağış kazaları beraberinde getirirken, kayganlaşan yolda 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra dün geceden itibaren Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Kaza, Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ istikametinden İstanbul istikametinde doğru seyir halinde olan 3 araç kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın meydana geldiği ilk saatlerde yola savrulan araçların yolu kapatması sebebiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik akışı bire süre sağlanamazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması ile yol bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile İstanbul-Tekirdağ yolu normale döndü.

(Halil Dağ/ İHA)

Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

 Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

 Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title