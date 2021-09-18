Yağış kaza getirdi: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağış kaza getirdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağış kaza getirdi: 1 yaralı

Tekirdağ'da yağışlardan ötürü kayganlaşan zemin kazayı getirdi.

Tekirdağ'da yağışlardan ötürü kayganlaşan zemin kazayı getirdi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Osb'de bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat İ. (59) sevk ve idaresindeki traktör, aşırı yağışlardan kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktör sürücüsü bir fabrikanın bahçesindeki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücüye müdahale ederken, Trafik Şube ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktörde maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Amelia Hamlin Yıldız Tilbe Bergen Göksel
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Donald Trump Boris Johnson Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yağış kaza getirdi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 20:23:02. #1.11#