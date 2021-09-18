Yağış kaza getirdi: 1 yaralı

Tekirdağ'da yağışlardan ötürü kayganlaşan zemin kazayı getirdi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Osb'de bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat İ. (59) sevk ve idaresindeki traktör, aşırı yağışlardan kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktör sürücüsü bir fabrikanın bahçesindeki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücüye müdahale ederken, Trafik Şube ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktörde maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

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