Yağış Geliyor, Sıcaklıklar 4 İla 8 Derece Arasında Düşüyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege ve Kuzey Ege'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu geceden itibaren Ege ve Kuzey Ege'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini, Çarşamba gününden itibaren Batı bölgelerde görülecek olan yağışların, 23 Kasım Cuma günü öğle saatlerine kadar tüm bölgede etkili olduktan sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiği bildirildi.

Sıcaklıklar düşüyor

Öte yandan, meteorolojinin verdiği bilgiye göre sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüyor. Alınan bilgiye göre, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 22 Kasım Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle 25 Kasım Pazar gününe kadar 4 ila 8 derece hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın bölge genelinin sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; perşembe günü de yine bölge genelinde sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Yağışın Çanakkale'nin Doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği de kaydedildi. - İZMİR