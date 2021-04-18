'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek
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'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek

'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Türkiye'de yüzde 9,5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 'Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' (YAGEP) hazırlandı.

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Türkiye'de yüzde 9,5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 'Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' (YAGEP) hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaları geliştirmek ve desteklemek amacıyla YAGEP projesinin hazırlandığı bildirildi. Yaşlı nüfus oranının dünyada ortalama yüzde 9, Türkiye'de ise yüzde 9,5 olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşlı nüfus oranının 2023'te yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülürken, yaşlılara yönelik hizmetlerin de çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gayesiyle bu proje geliştirildi. Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek. YAGEP, yaşlılara yönelik özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin iyileştirilmesi için model oluşturarak, merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu hedefe yönelik olarak evde sosyal hizmet ve gündüz yaşlı yaşam merkezlerinin niteliği, kapasitesi ve yaygınlığı da artırılacak" ifadelerine yer verildi.

'2022'DE UYGULAMAYA GEÇMESİ HEDEFLENİYOR'Projede, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve sivil toplum kuruluşları ile yaşlılar ve ailelerinin de yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak. AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedefleniyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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