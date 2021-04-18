'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek
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'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek

'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dünyada ortalama yüzde 9 olan, ülkemizde ise yüzde 9,5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" (YAGEP) hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dünyada ortalama yüzde 9 olan, ülkemizde ise yüzde 9,5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" (YAGEP) hazırladı. Projenin amacı, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaları geliştirmek ve desteklemek.

Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendiriliyor. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilerek, 'Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' ile yaşlılara yönelik özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir model oluşturulacak. Merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefleniyor. Bu hedefe yönelik olarak da evde sosyal hizmet ve gündüz yaşlı yaşam merkezlerinin niteliği, kapasitesi ve yaygınlığı da artırılacak.

Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve STK'lar ile yaşlılar ve aileleri yer alıyor. Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Proje kapsamında yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanması, Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım Modeli geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması, raporlar hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması da öngörülüyor.

AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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