Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru
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Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli'nin 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru
11.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:10

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli'nin 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan, tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkisinde 2016 yılında başlatılan tünel çalışmalarını inceleyerek Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan Yağdonduran Geçidi'nde tünelin tamamlanmasıyla sürücülerin çilesinin sona ereceğini aktardı.

"2021 yılından sonra bu kabus bitecek"

Kış aylarında sürücülerin kabusunu ortadan kaldırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Ayhan, "Zor bir coğrafya, biraz uzun sürmesinin gerekçesinin de bu olduğunu söylemek istiyorum. 800 metre yeraltı tüneli, yaklaşık 700 metre aç kapa yani yeraltı tünelinden sonra ayrı bir kar paneli şeklinde imalatlar yapılıyor. 2021 yılından sonra bu kabus bitecek. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah Sivas-Malatya arası ve Sivas'ın Kangal, Divriği, Gürün ilçelerimizin de Sivasımızla olan bağlantısı, gönül bağlantısı gibi sıkı ve güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

Kış aylarında sürücülere büyük zorluk yaşatan Kızıldağ ve Çamlıbel geçitlerinin ve tünellerinin de planlandığını aktaran Ayhan, daha sonra Sivas-Malatya kara yolu üzerinde, Sivas-Şarkışla ayrımı ile Kangal arasında yapımı devam eden yolda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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