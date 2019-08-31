31.08.2019 02:11

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali'nde, Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

Kocakonak panayır alanında gerçekleştirilen yağlı güreşlere 16'sı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi katıldı.

Kıran kırana geçen güreşlerde başpehlivanlık mücadelesi için Ünal Karaman ve Ertuğrul Dağdeviren kol bağladı.

Yarım saat süren mücadelenin ardından başpehlivanlığı rakibini yenen Dağdeviren aldı.

Dağdeviren'e, Sındırgı'nın altın kemeri, yağcıbedir halısı ve yağcıbedir motifli pehlivan kemeri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, pehlivanlara nasihatlerde bulunduğunu belirterek, "Yağlı güreşler gibi örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Bugün de o değerimizi bu güreşlerle yaşatıyoruz. Güreşlerde yenmek de var yenilmek de var." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da etkinlikte çok güzel mücadelelerin yaşandığını dile getirdi.

Yavaş, yağlı güreşlere her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "Desteğimiz devam edecek, gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu er meydanı bizimle beraber coşmaya devam edecek. Katılım ve katkı sağlayan bütün dostlara teşekkürler." dedi.

Kaynak: AA