Yağan yağmur sokakları göle çevirdi... Bir vatandaş evine gitmek için beline kadar gelen suda yürüdü Yağan yağmur sokakları göle çevirdi.

Yağan yağmur sokakları göle çevirdi... Bir vatandaş evine gitmek için beline kadar gelen suda yürüdü

İSTANBUL - Güneşli'de mahalleyi su bastı. Beline kadar suda yürüyen bir vatandaş kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Güneşli Evren Mahallesi'nde bir sokağı su bastı. Beline kadar suya gömülen bir vatandaş, sokakta yürüyerek evine gitti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA