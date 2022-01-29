DÜZCE (İHA) - Yağan kar 57 yıl sonra rekoru da beraberinde getirdi: 1 günde 119.8 kilogram yağış

- Düzce'de 1 günde 119.8 kilogram yağış düşerek rekor kırarken, yine en yüksek kar kalınlığında da 39 yıl aradan sonra rekor geldi

DÜZCE - Düzce'de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında rekorda geldi. 57 yıl sonra Düzce'de 1 günde 119.8 kilogram yağış düşerek rekor kırarken, yine en yüksek kar kalınlığına 39 yıl aradan sonra ulaşıldı.

Geçtiğimiz hafta boyunca Düzce'de etkili olan kar yağışı beraberinde rekor getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün istatistiksel verilerinden alınan bilgilere göre, 14 Temmuz 1965 yılında Düzce'de etkili olan yağış miktarı günlük 118 kilogram olarak belirlenirken, aradan geçen 57 yıl sonra 24 Ocak 2022 gününde Yığılca'ya 119.8 kilogram yağış düştü. 57 yıl sonra rekor kıran Düzce'de bir diğer rekor ise en yüksek kar kalınlığı ile geldi. 2 Ocak 1983 yılında ölçüme göre en yüksek kar kalınlığı 80 santimetre olurken, 25 Ocak 2022 gününde Düzce'nin Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metre 41 santim olarak ölçülerek 39 yıl sonra rekor tazelendi.