Yağ tankeri Çanakkale açıklarında karaya oturdu Çanakkale açıklarında karaya oturan yağ tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında karaya oturan yağ tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi açıklarında, 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'Kolin-2' isimli yağ tankeri belirlenemeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

'Kolin-2' isimli yağ tankerinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Kepez açıklarında karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankerinin yardımına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleri gönderildi. Tanker, yüzdürülerek Kepez Limanı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA