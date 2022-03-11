Yağ raflarına boş kolileri koyup adeta müşterilerle dalga geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağ raflarına boş kolileri koyup adeta müşterilerle dalga geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yağ raflarına boş kolileri koyup adeta müşterilerle dalga geçti

Afyonkarahisar kent merkezinde zincir mağazaların bazıların da sıvı yağ fiyatlarının bir önceki haftaya göre zamlı satıldığı gözlenirken, bazıları boş kolileri raflara koydu.

Afyonkarahisar kent merkezinde zincir mağazaların bazıların da sıvı yağ fiyatlarının bir önceki haftaya göre zamlı satıldığı gözlenirken, bazıları boş kolileri raflara koydu.

Kent merkezinde Esentepe ve Kanlıca Mahalleleri'ndeki zincir marketlerdeki yağ rafları fiyat ve ürün yokluğundan dolayı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Markette içerisinde birkaç tane yağın olduğu kolinin rafta olduğu gözlendi. Bazı merketlerde boş kolilerin rflarda olduğu görüldü.

Öte yandan, zincir marketlerde yağ fiyatlarının geçtiğimiz haftalara göre yaklaşık 10 TL arttığı da dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Yağ raflarına boş kolileri koyup adeta müşterilerle dalga geçti

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karahisar, Esentepe, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title