Yağ Hali'nin yüzde 65'i tamamlandı Muğla'nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusu ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusu ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Yüzde 65'i tamamlanan Yağ Hali'nde taş duvar, çatı çalışmaları devam ederken avlu, kapı ve doğrama imalatları yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Arasta'daki eski Yağ Hali olarak bilinen alanı yeni yüzüyle Muğlalılarla buluşturuyor. 26 Eylül 2019 tarihinde yer tesliminin yapılmasının ardından başlanan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2 milyon 59 bin 100 TL yatırımla devam eden ve Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olan Arasta'daki eski Yağ Hali'nin yüzde 65'i tamamlandı.

"Yağ Hali geçmişle gelecek arasında köprü olacak"

Muğla Belediyesi döneminde çalışmalarına başlanan mülkiyet sorunları nedeni ile 12 yıl süren, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Yağ Hali yeni yüzüyle Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olacak. Yağcılar Hanı olarak bilinen alanın yakınındaki 370 Ada 46 Parselde sinema gösterimleri, müzik dinletilerinin yapılabileceği 200 metrekarelik iç avlu, zemin ve üst katta kent dokusuna, mimariye ve ekonomik yapıya uygun alanlar yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yağ Hali olarak bilinen alandaki çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzun süren çalışmalardan sonra Arasta, Zahire Pazarı gibi Yağ Hali'nin de canlanan tarihi dokuya katılacağını söyledi.

Başkan Gürün yaptığı açıklamada, "Yağcılar Hanı yakınındaki Yağ Hali olarak bilinen alanı üzerindeki beton yapılardan kurtardık ve tekrar gün yüzüne çıkaracak bir projeye başladık. İnşaat çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan yapının tarihi Arasta'mıza çok yakışacağını düşünüyorum. Arasta ve Zahire Pazarı'nda yaptığımız çalışmalar ve tarihi dokunun canlandırılmasıyla buralarda sosyal, kültürel, ekonomik yaşam alanları oluşturuldu. Muğlalı hemşehrilerimizin sosyal, ekonomik aktiviteler için bir araya gelecekleri, oluşturulan avlusuyla müzik dinletilerinin, film gösterimlerinin yapılabileceği bir yapıyı Menteşe ilçemizde hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tarihi doku içerisinde yeni yüzüyle Muğla'ya yakışan bir alan olacak bu yapı geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek, eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA