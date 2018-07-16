Yağ fabrikasında korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Nizip ilçesi istasyon mahallesi sanayi caddesi üzerinde bulunan yemeklik yağ imalatı yapan fabrikada rafineri bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. yangının olduğu fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan içeride bulunan 100 kadar çalışanı hemen fabrikanın dışına tahliye etti. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, olay yerinde bir ambulans hazır bekletildi. Yangını tamamen kontrol altına alan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.