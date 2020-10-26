Yağ bitince 1 kişi kan bağışladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yağ bitince 1 kişi kan bağışladı

26.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:11
Yağ bitince 1 kişi kan bağışladı

Türk Kızılayı Edirne Kan Merkezi ile belediye işbirliğinde, "Kanımız bir canımız bir" sloganıyla düzenlenen ve 300 kişiye 5 litre yemek yağı hediye edilen kan bağışı kampanyasına 301 kişi katıldı.

Türk Kızılayı Edirne Kan Merkezi ile belediye işbirliğinde, "Kanımız bir canımız bir" sloganıyla düzenlenen ve 300 kişiye 5 litre yemek yağı hediye edilen kan bağışı kampanyasına 301 kişi katıldı.

Keşan ilçesinde Cumartesi günü başlayan ve 2 gün devam eden kampanyada, kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edileceği belirtilmiş ve günün erken saatlerinde kan bağışı toplanacak çadırının önünde kuyruklar oluşmuştu.

Yağ almayan 1 kişi kan verdi

İlk 300 kişiye 5 litre yemek yağı hediye edilen kampanya için iki günde toplam 301 ünite kan toplandı. Bu sayı Keşan'da bu zamana kadar toplanmış en büyük kan bağışı olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı içerisinde Keşan'da bir kan bağışı etkinliğinin daha yapılması planlanıyor.. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Yıldız Kenter Burak Özçivit
Spor Babel Serdar Aziz Yücel İldiz İsmail Kartal Arda Kardeşler
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağ bitince 1 kişi kan bağışladı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 13:55:49. #1.15#
title