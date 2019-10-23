Yağ aldırma ameliyatı sonucu ölüm iddiası

23.10.2019 14:28

İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşen yağ aldırma ameliyatı sırasında ince bağırsağının delindiği, bu nedenle geçirdiği operasyonlara karşın hayatını kaybettiği iddia edilen Alaattin Bayrak'ın yakınları, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alaattin Bayrak'ın kızı Ferhan Kaya, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki babasının 8 Ekim'de yağ aldırma ve göz ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye yattığını belirtti.

Ameliyatın ardından babasının ağrıları olduğunu dile getiren Kaya, şöyle dedi:

"Çok söylememize rağmen doktorlar ağrıları fark etmedi. İki gün sonra fark edildi. İnce bağırsakta delinmenin olduğunu söylediler. Babamı, hayati riskinin olduğunu söyleyerek hemen aynı hastanede ameliyata aldılar. 10 gün yoğun bakımda kaldı. 21 Ekim'de üçüncü kez ameliyata alındı. Bize babamın bağırsağında kaçak olduğunu, dikişlerin tutmadığını, yeniden ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Sağlık durumu çok kötüydü. Bir buçuk haftada 3 ameliyat geçirdi. Hastane hiç ilgilenmedi. Yoğun bakım doktorları ilgilendi ama diğer doktorlar hiç ilgilenmedi."

Babasının ameliyat olduğu hastanede dün yaşamını yitirdiğini dile getiren Kaya, "Otopsi sonucunu bekliyoruz. Konunun incelenmesini istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bayrak'ın ölümüne ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA