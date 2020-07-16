Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı
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Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı

Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı Bursa'da yağ akıtan kamyon, ortalığı birbirine kattı.

16.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:05

Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı

BURSA - Bursa'da yağ akıtan kamyon, ortalığı birbirine kattı. Araçların bir birine girdiği olayda, trafik uzun süre ilerleyemedi.

Kaza, Bursa ulaşımının ana noktalarından biri olan Acemler kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı yağ akıtmaya başladı. Arkasından gelen araçlar, kayganlaşan zeminde kaymaya başladı. Birbirine çarpan araçlar, yolun ortasında kaldı. Uzun süre trafiğin kitlendiği kazada, kamyon sürücü durmadan yoluna devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yağla kaplı yolu temizlemeye başladı. Köpüklü suyla yıkanan yol polis ekiplerinin kontrolünde araç trafiğine açıldı.

Kaçan aracın mobese kameralarından tespit edileceğini öğrenildi.

Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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