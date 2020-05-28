YADEM ekipleri yaşlılara yönelik hizmetlerini sürdürüyor
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YADEM ekipleri yaşlılara yönelik hizmetlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, saha çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

YADEM ekipleri yaşlılara yönelik hizmetlerini sürdürüyor
28.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:36

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, saha çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda ilaç temini, fatura ödemesi, maaş çekimi gibi çeşitli hizmetleri karşılıyor, ihtiyaç sahibi ailelere ise gıda kolisi ve sıcak AŞ ulaştırıyor.

YADEM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını özellikle merkezimizin faaliyet alanında olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı çok ciddi etkiliyor. Bu sebeple ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun mesai harcıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin sahaya inin çağrıları dolayısıyla ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşlı vatandaşlarımızın her zaman yanlarında, onlara bir telefon kadar yakında olduğumuzu belirterek yaşlılarımızın sorunlarına çözüm olma, ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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