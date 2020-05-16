Yacine Bammou ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı
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Yacine Bammou ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı

Aytemiz Alanyaspor'lu Yacine Bammou eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Yacine Bammou ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı
16.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:11

Aytemiz Alanyaspor'lu Yacine Bammou eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Bammou, "Bu zor günlerde birbirinize yardım ettiğinizden emin olun" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un 28 yaşındaki Faslı golcüsü Yacine Bammou, eşi Kenza Kanouni ile birlikte Ramazan ayı ve nedeniyle zor günler yaşayan Alanya'daki ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Bammou eşi Alanya'nın farklı mahallerindeki ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim etti. Alanyaspor'un Müslüman futbolcularından Bammou, yardım kolilerini dağıttığı video ve fotoğrafları "Biz biriz" başlığında paylaşarak "Birlikte duruyoruz. Bu yolculukta, büyük kalpleri olan ve kesinlikle temas halinde olacağımız güzel ailelerle tanıştık. Bu Ay (Ramazan) ve bu zor günlerde birbirinize yardım ettiğinizden emin olun" notunu düştü.

Ayrıca küçük çocuklarla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bammou, "Enerji dolu bu çocuklarla oturmak benim tüylerimi diken diken etti. Eşime ve bana çok nazik davrandılar ve bize gülümsediler. Bu benim birkaç ay içinde nerede olacağımı yansıtacak. Nerede olacağımın cevabını kim bilir" yazdı.

Alanyaspor Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından Bammou'nun videosuyla "Seninle gurur duyuyoruz" paylaşımı yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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