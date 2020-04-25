Yabani otların arasından tek tek 'madımak' topluyorlar
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Yaban, Sivas, Haber

Yabani otların arasından tek tek 'madımak' topluyorlar

Yabani otların arasından tek tek 'madımak' topluyorlar Sivas'ta hasadı başlayan Madımak, doğada yaban otlarının arasından elle itina ile seçilerek tek tek toplanıyor Sivas'ta hasadı başlayan Madımak, doğada yaban otlarının arasından elle itina ile seçilerek tek tek toplanıyor.

25.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:23
Yabani otların arasından tek tek 'madımak' topluyorlar

Yabani otların arasından tek tek 'madımak' topluyorlar

Sivas'ta hasadı başlayan Madımak, doğada yaban otlarının arasından elle itina ile seçilerek tek tek toplanıyor

SİVAS - Sivas'ta hasadı başlayan Madımak, doğada yaban otlarının arasından elle itina ile seçilerek tek tek toplanıyor.

Sivas'ta Baharın gelmesiyle Sivaslılar madımak hasadı için doğaya akın etti. Madımak hasadındaki kadınlar sosyal mesafe kuralını da ihmal etmedi. Doğada kendiliğinden yetişen ve çeşitli yemekleri yapılan Madımak, elle yabanı otların arasından itina ile seçilerek tek tek toplanıyor. Hasadı çok güç ve zahmetli olsa da Sivaslılar bu lezzetten vazgeçmiyor.

Bıçak yardımıyla bir günde yaklaşık 4 kilogram Madımak toplayabilen kadınlar, yaz aylarında topladıkları madımakları kurutarak kışa hazırlıyorlar. Tadı dilden dile dolaşan Madımağın bir çok türküsü de bulunuyor. Son derece sağlıklı olduğu düşünülen bitkinin başta kan şekerinin dengelenmesi olmak üzere vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Toplaması zor, tadı güzel

Serpinçik köyünde Madımak toplamaya çıkan kadınlardan Şemsi Çelikbıçak, Madımağın tadının çok güzel olduğunu belirtip Madımak ile yapılan yemeklerin Sivaslılar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Çelikbıçak, "Madımağı bıçakla yerden tek tek topluyoruz, zor oluyor. Lezzeti çok güzel, Sivaslılar da seviyor zaten. 1 günde yaklaşık 3-4 kilo topluyoruz. Sivas'ta herkes topluyor. Kış aylarında sofralarımızdan eksik etmiyoruz" dedi.

Yabani otların arasından tek tek 'madımak' topluyorlar

Kaynak: İHA

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