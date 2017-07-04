Yabani Orkide Soğanı Toplayan Kişiye 42 Bin Lira Ceza

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uluslararası yasalarla korunan ve toplanması yasak olan yabani orkide çiçeği soğanı toplayan kişiye 42 bin lira ceza verildi.



Alınan bilgiye göre, Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Alakır köyünde bir kişinin yabani orkide çiçeği soğanı topladığı ihbarını aldı.



Bunun üzerine köye operasyon düzenleyen ekipler, yabani orkide çiçeği soğanı toplayan S.C'ye "2872 sayılı Çevre kanununa muhalefet" suçundan 42 bin lira idari para cezası verdi.



Ele geçirilen soğanlar, doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.