Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi
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Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | Güncel

Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormanlara kurduğu fotokapanların çektiği görüntüler nefes kesti.

Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormanlara kurduğu fotokapanların çektiği görüntüler nefes kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla ormanlara kurduğu fotokapanların çektiği hayvan görüntüleri muhteşem görüntüler ortaya çıkardı. Fotokapanların kadrajına, yabani hayvanların aile yaşamlarıyla ilgili nefes kesen görüntüler takıldı.

Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi
Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi
Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi
Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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