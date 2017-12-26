Yabani Hayvanlara Yiyecek Bırakıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, amaçlarının yabani hayvanları, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulamamalarından dolayı telef olmamaları ve sıkıntılarını azaltmak için yemleme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.



Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kar ve don nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanların aç kalmaması için ormanlık alanda farklı noktalara yem bıraktıklarını bildiren Tuna, bu çalışmalarla yabani hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.