Yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı.

Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde birkaç günden beri etkili olan kar yağışı yabani hayvanları yiyecek bulmalarını zorlaştırdı. Yabani hayvanların aç kalmaması ve onların yaşamlarını rahat bir şekilde sürdüre bilmeleri adına Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devasa heykellerin yer aldığı Nemrut Dağına yemler bırakıldı. Doğaya bırakılan yemlerle, fırtına ve kardan dolayı beslenmekte güçlük çeken hayvanların beslenmeleri, doğal ortamlarında kalması sağlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı