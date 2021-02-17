Yabani hayvan ticareti yapılan yerlerde hayvan popülasyonu yüzde 62 azaldı

İngiltere'de yapılan bir çalışma, yabani hayvan ticaretinin yapıldığı yerlerde hayvan popülasyonunun yüzde 62 azaldığını ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir çalışma, yabani hayvan ticaretinin yapıldığı yerlerde hayvan popülasyonunun yüzde 62 azaldığını ortaya koydu.

Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki Sheffield Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, acil eyleme geçilmemesi durumunda dünyanın, memeliler, kuşlar ve sürüngenlerin popülasyonunda yabani hayvan ticareti kaynaklı ani düşüşle yüzleşeceği belirtildi.

Yabani hayvan ticaretinin evcil hayvanlar, geleneksel ilaçlar, lüks et tüketimi ile yüksek ticari değeri olan türlerin kaçakçılığını kapsadığı vurgulanan çalışmada, bu ticaretin yapıldığı yerlerde hayvan popülasyonunun yüzde 62 azaldığı aktarıldı.

Dünya genelinde yasal ve yasa dışı yollardan yapılan yabani hayvan ticaretinin 20 milyar dolar değerine ulaştığı kaydedilen çalışmada, en az 100 milyon bitki ve hayvanın da bu ticarette yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Son Java gergedanı boynuzu için öldürüldü

Yabani hayvan ticareti ve yaşam alanının yok olması nedeniyle 20. yüzyılın başlarında nüfusu 10 milyon olan Afrika'daki fillerin sayısının 415 bine kadar gerilediği bildirilen çalışmada, son Java gergedanının boynuzu için 2010'da öldürüldüğü, pangolinin ise Afrika ve Asya'da uluslararası ticaret merkezinde yer aldığı ifade edildi.

Üniversiteden Profesör David Edwards, "Binlerce tür, evcil hayvanlar, geleneksel ilaçlar ve lüks yiyecekler karşılığında satılıyor. Ancak bu durumun vahşi doğada türlerin bolluğunu nasıl etkilediği bilinmiyordu." ifadesini kullandı.

Edwards, söz konusu çalışmayla ticareti yapılan hayvan türlerinin nasıl azaldığını ve yok olduğunu ortaya koyduklarını vurguladı.

Çalışma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı