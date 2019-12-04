Yabani Filmi
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Yabani, çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuk, çiftin hayatının altüst olmasına neden olur.
Yönetmen: Olga Gorodetskaya
Senaryo: Olga Gorodetskaya, Anna Starobinets
Oyuncular: Sevastian Bugaev, Roza Khayrullina , Elena Lyadova, Mikhail Safronov, Konstantin Topolaga, Evgeniy Tsyganov, Anna Ukolova , Vladimir Vdovichenkov
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Tvar/ Stray
Yapımcı Firma: Ela Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 03.01.2020
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