Yabani Filmi

04.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58

Yabani, çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuk, çiftin hayatının altüst olmasına neden olur.

Yönetmen: Olga Gorodetskaya

Senaryo: Olga Gorodetskaya, Anna Starobinets

Oyuncular: Sevastian Bugaev, Roza Khayrullina , Elena Lyadova, Mikhail Safronov, Konstantin Topolaga, Evgeniy Tsyganov, Anna Ukolova , Vladimir Vdovichenkov

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Tvar/ Stray

Yapımcı Firma: Ela Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 03.01.2020



Yabani Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com