Yabani bitki, kamış ve dikenler geçim kaynakları oldu

AKSARAY (Habermetre) - Aksaray'da yabani bitkiler kamış ve dikenler işlenerek süs ve hediyelik eşyaya dönüşüyor. Kadınların rengarenk boyadıkları yabani bitkiler kamış ve dikenler hediyelik olarak ABD, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

Hırkatol köyünden gurbetçi olarak Hollanda'ya giden Türk-Hollanda ortaklığında kurulan'Cal Floristry' firması ile iş hayatına atılan İbrahim Çal, doğduğu topraklara kendi iş alanı ile ilgili yatırım yapma kararı aldı. Kadınların istihdamının sağlanması amacıyla doğal bitkilerin süs eşyasına dönüştürülmesi fikri ile kendi köyünde yatırım yapan Çal, kurduğu tesisi üretime geçirerek Hollanda'ya döndü. Köy muhtarı Mustafa Aydoğan köyde yaşayan kadınların kurulan tesiste çalışmaya başladığını kısa sürede çalışan sayısının arttığını söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yaklaşık 5 ay önce açılan 100 kadının istihdam edildiği Hırkatol köyündeki işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve Hollanda merkezli şirketin Tunus asıllı ziraat mühendisi Walid Kochbati'den bilgi alan Vali Hamza Aydoğdu, yabani bitkiler, kamış ve çiçekli otların çeşitli ebatlarda işlenerek boyanıp süs ve hediyelik eşyaya dönüştüğünü söyledi.

Üretimin tamamının ihraç ürün haline getirilmesinin çok önemli bir başarı hikayesi olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada; Aksaray merkeze bağlı Hırkatol köyünde gördüğü manzaranın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Vali Aydoğdu: 'Burada inanılmaz bir başarı hikayesi var'

Köyde yaşayan kadınların yapılan yatırım sayesinde para kazanmaya başladığını ifade eden Vali Hamza Aydoğdu; "Dağlarda bayırlarda, gördüğümüzde yolumuzu değiştirdiğimiz dikenler yaban otlar burada sanata dönüşüyor. Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren 'Cal Floristry' firması kamış, paspas, kuş otu, hezaren, sedef otu, keten otu ve diken gibi çeşitli yabani bitkileri boyama işleminin ardından yeniden dizayn ederek; Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediyor. Burayı gezdiğimizde şunu görüyoruz; inandığınız ve el birliği yaptığınız zaman her türlü zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Burada inanılmaz bir başarı hikayesi var. Gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Aksaray gelişmeye dönüşmeye devam ediyor. Bizde bunları gördüğümüz anda çok mutlu oluyoruz. " dedi.

Ürün çeşitliliği açısından 2022 yılı için 250 hektar alanda farklı bitki tohumlarının ekiminin yapılacağını belirten Vali Hamza Aydoğdu, daha çok kadın istihdamı ve üretimin arttırılması için İş-Kur aracılığıyla eğitim programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Köylerinde açılan işletme sayesinde çalışıp para kazandıklarını belirten kadınlar doğada bulunan ot ve dikenleri süs eşyalarına dönüştürdüklerini söylediler.

Hırkatol ve çevre köylerden işletme ve tarlalarda 100 kadının çalıştığını belirten Köy Muhtarı Mustafa Aydoğan'ın eşi sınıf öğretmeni Ayşe Aydoğan; "Fikirle, emekle ve yüreğimizle bu işe başladık. Doğal bitki örtülerini topladık. Kadınlarımız boyama işlemlerini yaptı. 25 tır ihraç ürün gönderildi. Köylümüz ve aynı zamanda yatırımı yapan firma sahibi üretim ve istihdamı arttırmayı planlıyor. Bizlerde daha çok kadının çalışarak ekonomilerine katkı sağlamasını amaçlıyoruz' dedi.

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