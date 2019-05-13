Yabani Ağaçlar Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılıyor

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılı aşılama çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında 30 bin adet göz aşılama yapılacak.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini destekleyen Yunusemre Belediyesi, 2019 yılı aşılama çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda da ahlat, yabani zeytin ve menengiç ağaçlarına 200 bin adet göz Antep, Zeytin ve Armut aşılaması yapan Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşılama çalışmalarını 15 Haziran'a kadar tamamlayacak. Üreticiye desteklerinin devam ettiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kırsal mahallelerimizde üreticilerimizi desteklemek, besiciliği geliştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimize devam ediyoruz. Aşılama çalışmalarını önemsiyoruz. Bu konuda üreticilerimize meyve ağaçlarına, Antep fıstığı aşılama eğitimi verdik. Bu yıl da aşılama çalışmalarımıza başladık. 15 Haziran'a kadar çalışmalarımızı tamamlayarak 30 bin adet göz aşı yapacağız." - MANİSA

Kaynak: İHA