SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

Yabancılara konut satışı, yılın ikinci ayında 4 bin 5 adet ile tarihin en iyi şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.

16.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:38
Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

Yabancılara konut satışı, yılın ikinci ayında 4 bin 5 adet ile tarihin en iyi şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 6 bin 489 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 21,9'luk artışa işaret etti.

Şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 3 bin 321'den 4 bin 5'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 1.440 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında 1.987 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 40 artış kaydetti.

Antalya, satılan 805 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 265 konutla Ankara, 131 konutla Yalova ve 115 konutla Bursa takip etti.

En çok konutu İranlılar aldı

Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 862, Antalya'da 1.567, Ankara'da 500, Bursa'da 278 ve Yalova'da 259 konut yabancılara satıldı.

Türkiye'den şubatta en fazla konutu 721 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar, 256 konutla Afganlar ve 141 konutla Ürdünlüler izledi.

Yılın ilk iki ayında ise liderliği 1.430 konutla Iraklılar sürdürdü. Söz konusu dönemde İranlılar 1.399, Ruslar 536, Afganlar 460 ve Yemenliler 273 konutun sahibi oldu.

İranlılar ilk defa Irak'ı geçti

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin tüm konjonktürel yansımalara rağmen artarak devam ettiğini söyledi.

İlk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışında yüzde 21 artış yaşandığını ve 8 bin adede yaklaşıldığını dile getiren Akbal, İranlıların konut talebinde ilk kez Iraklıları geçtiğini vurguladı.

Akbal, "Şubatta İranlılar yaklaşık 720 ev alırken, Iraklılar 690 adette kaldı. Özellikle İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova gibi şehirler öne çıkmayı sürdürüyor. Koronavirüsün bu anlamda sektörü nasıl etkileyeceğini tahmin etmek biraz zor ancak yıl toplamında 50 bin adedin bu sene aşılacağı öngörüsünü koruyoruz." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yabancıya konut satışında ilk 2 ayda olumlu bir hava yakalandığını belirterek, "Beklenmeyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında bir yavaşlama söz konusu olabilir." diye konuştu.

"Yabancıların talebi devam ediyor"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Türk gayrimenkul sektörüne güveninin devam ettiğini belirterek, bunu satış rakamlarına gördüklerini söyledi.

Yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve teslimi yapılan konutları tercih ettiğini dile getiren Babacan, projelerine yönelik taleplerden bunun çok net görüldüğünü anlattı.

Babacan, "Satışı süren Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerimiz, bu yöndeki beklentilerin yanı sıra sunduğu prestijle ve cazip kampanyalarıyla da yatırımcıları cezbediyor. Yabancı yatırımcı, üst düzey konfor ve kazançlı yatırım sunan prestijli konut projelerine yöneldiği için temaslarımız, hızla satışa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dünya gayrimenkul sektöründe önemli bir konuma yükseldi"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancı yatırımcılara yapılan satışlarda şubatta görülen yüzde 20,6'lık artışın sektörün dünyadaki vitrininin ne kadar sağlam olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, sektörün hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından çok verimli bir dönemin içerisinde olduğunu kaydederek, "Bu dönem, sadece içerisinde bulunduğumuz yıl için değil, önümüzdeki yıllar için de çok önemli fırsatlar oluşturacak. Çünkü satışlardaki artış, yeni konut ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla 2020 sektörün önümüzdeki 5 yılını şekillendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, sadece yerli yatırımcı açısından değil, yabancı yatırımcı açısından da sektöre yönelik talepte artış yaşandığını ifade ederek, Türkiye'nin dünya gayrimenkul ve inşaat sektöründe önemli bir konuma yükseldiğini vurguladı.

Akkuş, "Yakın dönemde lansmanlarla dolu bahar ayları bizi bekliyor. Satışların yükselişe geçtiği bu dönemde, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından daha yüksek oranları göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Ekonomi
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Ekonomi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Ekonomi
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Ekonomi
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de korkutan koronavirüs raporu! Salgının biteceği tarih ve bulaşacağı insan sayısı yer aldı Ekonomi
İngiltere'de korkutan koronavirüs raporu! Salgının biteceği tarih ve bulaşacağı insan sayısı yer aldı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Berkay Şahin Malcolm Thomas Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Almanya Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:35:31. #1.15#