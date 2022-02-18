Yabancıya konut satışında en yüksek ocak ayı rakamı görüldü

İSTANBUL (AA) - Geçen ay yabancılara yapılan konut satışı 4 bin 186 olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Ocakta en çok konutu 761 adetle İranlılar alırken, onu 513 konutla Iraklılar, 479 ile Rusya vatandaşları izledi.

Satışlarında ilk sırayı 1.771 adetle İstanbul alırken, Antalya'da 914 adet, Ankara'da ise 269 adet konut yabancılar tarafından alındı.

Geçen ay 4 bin 186 olarak gerçekleşen yabancıya satış adedi, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam ocak ayları baz alındığında 2021'de 2 bin 675, 2020'de 3 bin 907, 2019'da 3 bin 168, 2018'de 1.742, 2017'de ise 1.386 şeklindeydi.

"Durgun sezona rağmen önemli artış"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış koşulları ve yarıyıl tatili nedeniyle satışların durgun kabul edildiği bir döneme rağmen önemli oranda artış gözlemlendiğini söyledi.

Akbal, "Dövizdeki artışla para birimi değerlenen yabancıların vakit kaybetmeden gayrimenkul piyasasına yönlendiklerini, ABD'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Türk Cumhuriyetlerine kadar pazarın hızla genişlediğini deneyimliyoruz." dedi.

Bu rakamların ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini dile getiren Akbal, konuttaki rekabetçi getirinin hem iç hem de dış piyasada yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Akbal, KGF desteklerinin inşaat sektöründe de gündeme alınmasının değerlendirilmesinde fayda gördüklerini belirterek, bu durumda Türkiye'nin hem gayrimenkul hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinde uluslararası doğrudan yatırımlarda aldığı payın rekor kırabileceğini sözlerine ekledi.

"70 bin hedefi için iyi bir başlangıç oldu"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da yabancılara yapılan satışların toplam içindeki payının giderek arttığını belirterek, geçen yıl ortalama yüzde 3'ler seviyesinde olan oranın yüzde 5'e yaklaştığını bildirdi.

Durbakayım, "Özellikle Almanya ve İngiltere'den gerçekleşen ve geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artan alımlar dikkati çekiyor. Dolayısıyla 70 bin hedefi için iyi bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Üreticiler olarak daima bardağın dolu tarafına baktıklarını dile getiren Durbakayım, kamunun atacağı her adıma destek vermeye devam edeceklerini, olumlu beklentilerin sürmesi için özel bankaların ve ham madde tedarikçilerinin de fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.

"Avrupalı alıcıların sayısının artması çok önemli"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise sezonun en durgun dönemi olmasına rağmen böyle bir rakamın sektör için sevindirici olduğunu belirterek, tüm zamanların en yüksek ocak satış adetlerine ulaştıklarını söyledi.

Özgün, "Turizmin en durgun olduğu dönemde ulaşılan bu rakam sektörümüze yabancı ilgisinin yüksekliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Avrupalı alıcıların sayısının artması da çok önemli. Antalya ilk 2'deki yerini koruyor. Direkt uçuşların artmaya devam etmesi turizmde olduğu gibi kentteki gayrimenkullere yabancı ilgisini daha da canlandıracaktır." şeklinde konuştu.

"Rakamları yıl sonunda daha da yukarılarda göreceğiz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da, döviz kurundaki artışın yabancıya satışa olumlu yansımasından bahsederek, fiyatların yabancı yatırımcı için cazip hale geldiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde doğrudan yatırımlarda en büyük payı gayrimenkulün aldığını dile getiren Özyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkelere gelen yatırımının yarısından fazlası gayrimenkulle gerçekleşiyor. Yabancıların yaptığı gayrimenkul yatırımları ekonomilerin büyümesi açısından en önemli girdilerin başında geliyor. Yabancı yatırımcının çok büyük bir kısmı lüks konut satın alıyor. Hedeflerin aşılması hem ülke ekonomisi hem de sektör için önemli bir sonuçtur. Bu rakamın yıl sonunda daha da yukarılara taşınacağını hep birlikte görmeyi umuyoruz."

"2025'te yabancıya 20 milyar dolarlık satış hayal değil"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise sektörün yabancıya satışta 2022 hedefini 10 milyar dolar olarak açıkladığını belirterek, salgın nedeniyle ertelenen talebin bu yıl yatırıma döneceğini söyledi.

Bahadır, "Artık global küresel salgının sonuna gelmemiz, mevsimsel düzelme ve turizm döneminin yaklaşması gibi etkilerin sinerjisiyle önümüzdeki dönemde bu rakamların çok daha yukarılara taşınacağını tahmin ediyoruz. Sektörümüz 2025'te yabancıya satışta 100 bin adedi yakalayarak 20 milyar dolarlık döviz gelirine ulaşmayı öngörüyor. Bu hayal değil." diye konuştu.