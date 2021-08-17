YABANCIYA KONUT SATIŞI 2019'U BİLE GEÇTİ
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YABANCIYA KONUT SATIŞI 2019'U BİLE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yabancılara konut satışı, temmuz sonu itibarıyla pandemi öncesi rekorlar yılı olan 2019'u bile geçti.

ANTALYA'da yabancılara konut satışı, temmuz sonu itibarıyla pandemi öncesi rekorlar yılı olan 2019'u bile geçti. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi de olan Selman Özgün, Antalya'da bu yıl 10 bin konut barajının aşılmasını beklediklerini belirterek, Yeşil alanın, balkonun, yatay mimarinin bulunduğu yazlık bölgeler ve sahil kentleri artık daha çok tercih edilmeye başlandı dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yabancılara konut satış rakamlarında, koronavirüs salgını nedeniyle turizmden ticarete ciddi etkilerin yaşandığı 2020 yılına göre rekor artışlar yaşanırken, sektör pandemi öncesinde en yüksek sayılara ulaştığı 2019 yılını bile geride bıraktı.

REKORLAR DEVAM EDECEK

Konut alımında yabancıların Türkiye'de en çok tercih ettiği ikinci il Antalya'da, bu alanda projeler üreten GYODER üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen rekor artışların yıl sonuna kadarki süreçte de devam etmesini beklediklerini söyledi.

2019'U BİLE AŞTI

Antalya'da yabancıya konut satışlarında ocak- temmuz döneminde yüzde 48.1'lik artış yaşandığını açıklayan Özgün, Yabancılara bu dönemde 4 bin 921 adet konut satışı gerçekleşti. Ocak- temmuz dönemleri baz alındığında tüm zamanların rekoru kırıldı. Bundan önceki en yüksek rakam 4 bin 857 adetle 2019'da görülmüştü dedi.

YIL SONU HEDEFİ 10 BİN

Antalya'da temmuz ayında yüzde 51,4'lük artışla, 931 adet konut satıldığını kaydeden Özgün, Yılın geride kalan döneminde artışların sürmesini bekliyoruz. 2021 sonunda 10 bin adet barajını aşacağımızı düşünüyoruz. Covid-19'un yaralarının sarılmaya başlandığı net bir şekilde ortaya konuluyor diye konuştu.

UYGUN FİYAT TETİKLEDİ

Satış rekorlarının nedenlerini de anlatan Özgün, özellikle koronavirüs sonrası insanların konut talebinde değişiklik olduğuna dikkati çekti. Özgün, Yeşil alanın, balkonun, yatay mimarinin bulunduğu yazlık bölgeler ve sahil kentleri artık daha çok tercih edilmeye başlandı. Özellikle yüksek döviz kuru yabancı alıcıyı ve gurbetçiyi harekete geçirdi. Ayrıca uygun fiyatlar da bu hareketi tetikledi dedi.

ANTALYA ÇOK CEZBEDİCİ

Türkiye'nin salgınla mücadele gösterdiği başarının da Türkiye'ye ilgiyi artırdığını anlatan Özgün, Antalya zaten yabancıya konut satışında hep ilk 2'de yer alan bir il. Turizm kenti olması, çok sayıda ülkeye direkt uçuş bulunması, doğası, güneşi, iklimi, sunduğu imkanları ve çok sayıda cezbedici özelliği sayesinde yabancılar tarafından tercih ediliyor. Ruslar ve Almanlar öne çıkıyor diye konuştu.

TÜRKİYE SATIŞI DA 2019'A YAKLAŞTI

Türkiye genelinde ise yabancılara temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 4 bin 495 konut satışı gerçekleşti. İlk sırayı 1951 konut satışıyla İstanbul alırken, 931 konutla Antalya, 312 konutla Ankara, 217 konutla Mersin ve 158 konutla Bursa izledi. Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.9'luk artışla, 24 bin 983 konut satıldı. Pandemi öncesi en yüksek sayılara ulaşılan 2019'da ise yabancılara konut satışı 24 bin 983 olmuştu.

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YABANCIYA KONUT SATIŞI 2019'U BİLE GEÇTİ
YABANCIYA KONUT SATIŞI 2019'U BİLE GEÇTİ
YABANCIYA KONUT SATIŞI 2019'U BİLE GEÇTİ
YABANCIYA KONUT SATIŞI 2019'U BİLE GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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