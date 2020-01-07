Yabancının yıldızı Galatasaray

07.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:49

Aralık ayını Borsa İstanbul hisse pazarlarında net alıcı olarak tamamlayan yabancı yatırımcının en yüksek net alıcı olduğu hisse Garanti Bankası oldu. Spor kulüpleri arasında ise Galatasaray yabancının net alıcı pozisyonundaki tek spor kulübü olarak öne çıktı.