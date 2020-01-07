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Yabancının yıldızı Galatasaray

Aralık ayını Borsa İstanbul hisse pazarlarında net alıcı olarak tamamlayan yabancı yatırımcının en yüksek net alıcı olduğu hisse Garanti Bankası oldu.

07.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:49
Yabancının yıldızı Galatasaray

ayını hisse pazarlarında net alıcı olarak tamamlayan yabancı yatırımcının en yüksek net alıcı olduğu hisse Garanti Bankası oldu. kulüpleri arasında ise yabancının net alıcı pozisyonundaki tek spor kulübü olarak öne çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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