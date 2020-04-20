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Türkiye, Ekonomi

Yabancının DİBS’te payı %7’ye indi

Türkiye'de yabancı yatırımcıların elinde 10 Nisan haftası itibarıyla yaklaşık 8.5 milyar dolarlık (57.8 milyar lira) devlet iç borçlanma senedi kaldı.

20.04.2020 05:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 05:05
Yabancının DİBS’te payı %7’ye indi

Türkiye'de yabancı yatırımcıların elinde 10 Nisan haftası itibarıyla yaklaşık 8.5 milyar dolarlık (57.8 milyar lira) devlet iç borçlanma senedi kaldı. Yabancıların DİBS'teki payı yüzde 7.01 düzeyine inerken, geçen yıla göre, payları yarı yarıya azaldı.

Kaynak: Dunya.com

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