Yabancının DİBS’te payı %7’ye indi Türkiye'de yabancı yatırımcıların elinde 10 Nisan haftası itibarıyla yaklaşık 8.5 milyar dolarlık (57.8 milyar lira) devlet iç borçlanma senedi kaldı.

Türkiye'de yabancı yatırımcıların elinde 10 Nisan haftası itibarıyla yaklaşık 8.5 milyar dolarlık (57.8 milyar lira) devlet iç borçlanma senedi kaldı. Yabancıların DİBS'teki payı yüzde 7.01 düzeyine inerken, geçen yıla göre, payları yarı yarıya azaldı.