Yabancıların Türkiye'de konut sahibi olma isteği artıyor

Yabancıların Türkiye'den konut satın alma girişinleri hızla artıyor.

Yabancıların Türkiye'den konut satın alma girişinleri hızla artıyor. Sektör temsilcileri, yabancıların artan konut ilgisiyle paralel olarak toplam konut satışlarının büyümesini bekliyor.

Konut satışları, Mart ayında 100 bin bandını aşarak sektör için bir umut olmuştu.

Türkiye genelinde konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu "Türkiye'de konut satışları Mayıs ayında 12 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl temmuz ayında kredi faizleri ve kampanyalarla birlikte satışlar 229 bine kadar ulaşırken, pandeminin uzaması ve belirsizlikle beraber tedbirli olmak isteyen yatırımcıların bekleyişi kademeli düşüşe sebep oluyor" dedi.

2021 yılının ilk aylarında düşük kalan konut satışlarının, Mart ayında 100 bin bandını aşarak sektör için bir umut oluşturduğunu söyleyen Başyazıcıoğlu, "Nisan'da 95 bine düşen konut satışıyla birlikte tekrar düşüşe geçildiğinin sinyallerini vermişti. Mayıs rakamlarıyla birlikte bu sinyallerin doğru olduğunu gördük ve en düşük konut satışı verileri beraberinde geldi. Yılın ikinci yarısı itibariyle konut satışlarında yukarı yönlü bir ivme bekliyoruz" diye konuştu.

"Yabancı talebi yükseldi"

Yabancıların artan konut ilgisine değinen Başyazıcıoğlu, "Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıla göre yüksek olsa da Nisan ayı rakamlarının altında seyretti. Geçen yıla göre yükselişin en önemli nedeni olarak döviz kurlarında yaşanan artışı gösterebiliriz. Kurdaki dalgalanmalar yabancıya cazip gelirken, yerli yatırımcı için ise zorlayıcı oluyor. Yüksek faiz ortamı ve maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıması tüketicileri etkiliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı