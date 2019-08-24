Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türkiye bizim ikinci evimiz"

24.08.2019 11:12

Aydın'ın Didim ilçesine yıllar önce yerleşen ve burada mutlu bir yaşam süren İngilizler, Türkiye'yi ikinci vatanları gibi görüyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim, havası, denizi, kumsalı, tarihi ve kültürel değerlerinden dolayı her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçe, özellikle İngilizlerin yoğun olarak yaşamasından dolayı "Küçük İngiltere" olarak adlandırılıyor.

İlçeye 1986 yılından itibaren gelmeye başlayan İngilizler, kenti çok sevince özellikle emekli olanların birçoğu 2000'li yılların başında buradan ev satın almaya başladı. Yıldan yıla Didim'deki sayıları artan İngilizler, bu süreçte ilçe sakinleriyle sıkı dostluklar kurdu. Şu anda Didim'de yaşayan yaklaşık 5 bin İngiliz, yılın neredeyse tamamını Türkiye'de geçiriyor.

Didim'e 9 yıl önce gelen ve Türkiye'ye olan sevgisinden dolayı boynunda sürekli ay yıldızlı kolye ile dolaşan Karen Clough (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun Kıbrıs'ta geçtiğini söyledi.

Soğuk ülkeleri çok sevemediğini aktaran Clough, Türkiye'de yaşadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Clough, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelir gelmez çarpıldım diyebilirim. Doğasına, havasına ve tüm güzelliklerine bayıldım. Didim'de yaşamayı çok seviyorum çünkü hayat standartları çok iyi. Özellikle insanları çok iyi. Ben artık buradayım ve burada yaşıyorum. Türkiye benim ikinci evim ve ülkem. Türkiye vatandaşı da olmak isterim. Türk insanı çok sıcakkanlı ve sevecen. Bunun için de Türkçe öğrenmek için çaba harcıyorum."

"İngiliz'den çok Türk arkadaşım var"

David Baxter ise oğlunu trafik kazasında kaybettikten sonra Didim'de yaşayan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 8 yıl önce eşiyle ilçeye yerleştiğini anlattı.

Çocuklarını kaybettikten sonra İngiltere'de yaşamanın kendileri için zorlaştığını anlatan Baxter, "Çünkü oğlumuzun hatıraları vardı. İyi ki buraya gelmişiz ve bu güzel insanları tanışmışız. Türkiye bizim artık tek evimiz oldu. Artık hayatımda İngiliz'den çok Türk arkadaşım var." dedi.

Brenda Smith ise 8 yıl önce emekli olduktan sonra eşiyle Didim'e yerleştiğini dile getirerek "Burası emekliliğin tadını çıkarmak için harika bir yer. Havasının ve insanlarının güzelliğinden dolayı Didim'de kalmaya devam ettim. Burada kendi kurduğumuz kadın grupları var ve birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Türkiye benim ikinci evim. İngiltere'ye göre burada yaşamak çok daha huzurlu ve güzel. Özellikle emekliliği yaşamak için en ideal ülke." ifadelerini kullandı.

Janice Manson ise yaklaşık 14 yıldır Didim'de yaşadığını söyledi. Çocuklarının İngiltere'de olduğunu belirten Manson, "Didim'i artık evim gibi görüyorum. Buradaki arkadaş ilişkileri ve dostluklar harika. Buraya henüz gelmeyenlere sesleniyorum. Bir kere gelirseniz bir daha asla geri gitmezsiniz. O yüzden mutlaka gelin ve görün." diye konuştu.

Kaynak: AA