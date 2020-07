Yabancıların gözdesi Antalya YILDA 15 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya, yerleşik yabancı nüfus açısından da Türkiye'nin en gözde illeri arasında yer alıyor.

YILDA 15 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya, yerleşik yabancı nüfus açısından da Türkiye'nin en gözde illeri arasında yer alıyor. 2 milyon 511 bin 700 nüfusa sahip Antalya'da, 2019 yılı sonu itibarıyla yerleşik yabancı sayısı 102 bin 643 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya hem yurt dışından göç alımında hem de yurt dışına göç eden nüfus oranlarıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'de üçüncü il konumunda.

YERLEŞİK YABANCILAR 100 BİNİ AŞTI2 milyon 511 bin 700 nüfusa sahip Antalya'da, 2019 yılı sonu itibarıyla yerleşik yabancı sayısı 102 bin 643 olarak belirlendi. Geçen yıl yurtdışından Antalya'ya 43 bin 929 kişi göç etti. Antalya'dan başka ülkelere ise 17 bin 944 kişi göç etti. Antalya'ya gelen ve giden sayılarına bakıldığında net göç 25 bin 985 kişi oldu.KADIN GÖÇÜ DAHA FAZLAAntalya'ya 2019 yılında göç eden 43 bin 929 kişinin 19 bin 939'u erkek, 23 bin 990'ı kadın. Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde Antalya yüzde 6.5, Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımında ise Antalya yüzde 5.4 orana sahip oldu.100'Ü AŞKIN ÜLKEDEN İNSAN VARToplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise tarım sektöründekiler ve emekliler oluşturuyor.İLK SIRADA RUSLARAntalya'da yerleşik yabancılar arasında, turist sayısında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırayı alıyor. Geçen yıllarda 10 bin civarındaki Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı, 31 Aralık 2019 itibarıyla 16 bin 724'e yükseldi. Rusların en çok tercih ettiği ilçe 6 bin 525 kişiyle Alanya olurken, 3 bin 996 kişiyle Konyaaltı, 2 bin 802 kişiyle Muratpaşa ve 1004 kişiyle Kemer takip etti.İRAN VE ALMANYA İLK 3'TEAntalya'da yaşamayı tercih eden yabancılar sıralamasında geçen yıllarda ikinci olan Almanları, 2019'da İranlılar geçti. İkinci İran'dan 9 bin 778, üçüncü Almanya'dan 9 bin 224, dördüncü Kazakistan'dan 9 bin 77, beşinci Kırgızistan'dan 7 bin 916 kişi Antalya'da ikamet ediyor. Yoğunluk olarak Antalya'da yaşamı tercih eden diğer ülke vatandaşlarına bakıldığında Irak 6 bin 840, Ukrayna 6 bin 710, Azerbaycan 5 bin 61, Türkmenistan 3 bin 279, Özbekistan 2 bin 336, Ürdün 2 bin 213 kişiyle sıralanıyor.HER KITADAN İNSANAsya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her milletten insanın yaşadığı Antalya'yı, bölgesel açıdan bakıldığında ise en çok Rusya ve çevresindeki ülkelerle Türki Cumhuriyetlerinden gelenler tercih etti. Buralardaki ülkelerden 55 bin üzerinde insan Antalya'da ikamet ediyor. Bölgesel olarak ikinci sırada Ortadoğu ülkeleri var. Bu bölgeden 22 binin üzerinde kişi Antalya'ya yerleşti. 18 bin civarında Avrupalı da Antalya'da yaşamayı tercih etti.ALANYA İLK SIRADAYabancı nüfusun ikamet için tercih ettiği ilçeler sıralamasında 29 bin 835 kişiyle Alanya birinci sırada. İkinci sırada 24 bin 928 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 18 bin 509 kişiyle Konyaaltı geliyor. Antalya'nın diğer ilçelerindeki yabancı nüfus sayısı şöyle;"Kepez 7 bin 876, Manavgat 7 bin 197, Kemer 5 bin 333, Serik 4 bin 268, Aksu 1297, Döşemealtı 1140, Kaş 1014, Kumluca 369, Finike 263, Gazipaşa 251, Demre 157, Korkuteli 125, Elmalı 40, Akseki 32, İbradı 8."YOĞUN OLAN DİĞER ÜLKELERDünyanın dört bir yanındaki hemen her ülkeden az ya da çok sayıda vatandaşın yaşadığı Antalya'da, 500 kişinin üzerinde vatandaşı ikamet eden ülkeler ise şöyle: "Gürcistan 1999, Birleşik Krallık (İngiltere) 1599, Hollanda 1294, Afganistan 1098, Suriye 919, Belarus 891, Endonezya 890, Norveç 869, İsveç 862, Moldova 781, Pakistan 669, Avusturya 648, Danimarka 647, ABD 591, Finlandiya 532, Belçika 508."EN AZ VATANDAŞI OLAN ÜLKELERAntalya'da Japonya'dan 40, Mali'den 39, Sudan'dan 36, Kamerun'dan 35, Kuzey Makedonya'dan 34, Senegal'den 33, Arnavutluk'tan 31, Kenya'dan 30, Uganda'dan 25, Malezya'dan 19, Çad'dan 17, Moritanya'dan 14, Kuveyt'ten 11, Cibuti'den 10, Gine'den 10, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 9, Eritre'den 7, Katar, Angola ve Gambiya'dan 5'er kişi yaşıyor.ANTALYA'YI CENNETE BENZETİYORLARAntalya'ya göç eden yabancılar, kenti bir doğa cennetine benzetiyor. Yaklaşık 26 yıl önce Antalya'ya yerleşen ve 20 yıl önce de bölgedeki Rus ailelerin çocuklarının eğitimi için bir okul kuran Viktor-İryna Bikkenev çifti, dünyada birçok şehre gittiklerini, hiçbirinin Antalya kadar güzel ve yaşanabilir olmadığını söyledi. Rusya'nın Rustov kentinden 1994'te Antalya'ya gelip, yerleşen ilk Ruslardan olduklarını belirten Viktor Bikkenev, "Hatta 2000'de ilk okulu açtık ve yılbaşı kutlaması da yapmıştık. 15-20 Rus vardı o zaman. Şu anda Antalya'da 55 binin üstünde Rusça konuşan ülkelerden insan var" dedi.BU DOĞA, DENİZ HİÇBİR YERDE YOKTürk halkının çok sıcak olduğunu söyleyen Bikkenev, Rusya'dan tanıdığı birçok kişinin Dubai, Avrupa'nın birçok kentine gidip yerleştiğini, 1-2 yıl yaşadıktan sonra özellikle Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi. Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden Türkiye'de özellikle Antalya'nın tercih edildiğini anlatan Bikkenev, "Bu iklim, bu hava, bu doğa, bu deniz başka bir yerde zor bulunur ya da yok hiç. Hatta yurtdışında çok gezdim ama yeni Konyaaltı sahili gibi hiç görmedim" diye konuştu.ONLİNE ÇALIŞANLARIN TERCİHİAntalya'ya yerleşen Rusların birçoğunun işlerini online yaptığını da kaydeden Bikkenev, "Bu yüzden Rusya'daki kötü hava şartları yerine Antalya gibi cennet gibi bir yerde çalışmak daha güzel. Göç fazla olduğu için biz de okul açtık. Özellikle Konyaaltı çok tercih ediliyor, çok seviyorlar. Öğrenci olarak gelip Türkiye'de sürekli kalma kararı verenler de var. Örneğin, belediye matruşka park yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Rus vatandaşlar için büyük bir jesti oldu" dedi.RUSLAR KENDİNİ YABANCI HİSSETMİYORİrina Bikkeneva ise 2005'ten sonra özellikle Rusların çok gelmeye başladığını belirterek, "Antalya gibi güzel başka yer yok, en güzel Antalya. ABD'den Avrupa'ya birçok ülkeye gittim ve gittiğim yerlerde, 'Burası mı daha iyi Antalya mı' diye hep karşılaştırma yaptım ama böyle bir yer yok dünyada. Herkes Antalya'yı seviyor, burada hava ve her şey çok güzel. Şu anda eskisi gibi de değil artık, buraya gelen Ruslar kendini yabancı hissetmiyor. Matruşka park dışında birçok şey var, Rus market, restoranlar, okul, kreş artık buraya gelen insan çevre bulabiliyor ve kendini yabancı hissetmiyor. Bu ortam için de geliyorlar ve bu da bir sebep" diye konuştu.YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ALANYA'YA GELDİAlmanya'dan Alanya ilçesine 25 yıl önce ilk olarak tatile gelen ve şimdiki eşiyle taşınarak sevgili olan Martina Yaman (52), 7 yıl sonra Alanya'dan iş teklifi aldı. Alanya'ya yerleşen Yaman, evlenerek burada yaşamaya başladı. 2001 yılından beri Alanya'da yaşayan, bir kız ve bir de oğlu olan Martina Yaman, Türkiye'ye yerleştikten sonra çok zorlanmadığını söyledi. Yaman, "O zaman mesleğimde bir değişiklik vardı. Ondan dolayı zaten yeni bir başlangıç olmadı dedim. Burada Alanya'daki bir emlakçıdan teklif aldım. Grafiker ve yazıcı olarak çalışabilirdim. Ondan dolayı tesadüf oldu geldim" dedi.'TÜRKİYE PANDEMİYİ ÇOK İYİ YÖNETTİ'

Dünyayı saran koronavirüs salgınının başlangıcında tatil için gittiği Almanya'dan son uçakla Alanya'ya döndüğünü anlatan Yaman, Türkiye'nin pandemi sürecini oldukça iyi yönettiğini de söyledi. Yaman, "Son gün gelirken Frankfurt Havalimanı'nda hiçbir şey yoktu. Her zamanki gibi bir hareket vardı. Yani bir dezenfektan yok, hiç kimsenin maskesi yok. Son uçak olduğunu da hiç kimse bilmedi. Ama buraya geldiğimde 'hemen karantinaya gidin' dediler. Kamera, dezenfektan vardı. 13 Mart'ta geldim. 3 gün sonra da okullar, her yer kapandı. Çok sert bir hareketti ama öyle olması gerekti. Türkiye süreci çok iyi yönetti" diye konuştu.

Kaynak: DHA